{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиарейсы в Египет впервые начали выполняться из Владивостока

Полеты будут выполняться раз в две недели
© Егор Алеев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Авиарейсы в Египет в пятницу впервые открылись из Владивостока, чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Azur Air, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Сегодня ранним утром авиакомпания Azur Air выполнила свой первый рейс из Владивостока в Шарм-эш-Шейх. В честь запуска нового направления представители туристического агентства Anex Tour торжественно встречали пассажиров на стойках регистрации. Самолет авиакомпании перевез 332 пассажира на побережье Красного моря", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться раз в две недели на воздушных судах Boeing-767, время в пути составит 12 часов 25 минут. Первый вылет из Владивостока запланирован в 03:00 по местному времени, прибытие в аэропорт Шар-Эль-Шейха в 07:25 (время местное).

Теги
ЕгипетРоссияПриморский край
Защита зампреда "Новатэка" требует закрыть его дело из-за истечения срока давности
Распространять исключения об истечении срока давности на эпизоды 2006, 2007 и 2008 года, недопустимо, отметили адвокаты Марка Энтони Джитвэя
Защита зампреда "Новатэка" требует закрыть его дело из-за истечения срока давности
Читать полностью