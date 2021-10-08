Вильфанд рассказал, что характер погоды в Москве начнет меняться с 12 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и теплые ночи придут в Москву с 12 октября на следующей неделе. Температурный фон днем будет в диапазоне семи-12 градусов тепла, ночью - трех-восьми градусов тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До середины следующей недели атмосферное давление будет еще высоким, а затем его понижение начнется 12 октября. Но ничего плохого не будет: будет более облачно, осадки, но небольшие. Так что печалиться не нужно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, облачность приведет к тому, что с середины следующей недели заметно потеплеют ночи. Ночная температура будет достигать восьми градусов тепла. Температурный фон днем ожидается в диапазоне семи-12 градусов тепла.

"Заморозков не будет. При облачной погоде потеплеет ночью. Ночные температуры прогнозируются от плюс трех до восьми градусов, а дневные - от плюс семи до 12 градусов", - отметил метеоролог.

Вильфанд призвал москвичей не прощаться окончательно с золотой осенью в связи со сменой характера погоды. Скорее всего у них еще будет возможность насладиться красками осени, переливающимися на солнце.