В Южной Корее больных COVID-19 в легкой форме будут лечить амбулаторно

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея (РК) расширит амбулаторное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 8 октября в Сеуле на совещании по вопросам борьбы с пандемией.

"В рамках постепенной подготовки к переходу к нормальной повседневной жизни в условиях пандемии и сосуществованию с COVID-19 будет расширено амбулаторное лечение пациентов с легкой формой течения болезни и при отсутствии симптомов", - подчеркнул премьер. Ранее все заразившиеся помещались либо в больницы, либо в специальные обсерваторы.

Он отметил, что в ближайшее время правительство рассмотрит конкретные вопросы реализации данного плана с учетом числа вакцинированных и уровня смертности. Премьер попросил органы здравоохранения и органы местной власти тесно взаимодействовать с медицинскими учреждениями, а также вести просветительскую работу среди граждан относительно лечения в домашних условиях.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 7 октября в стране зарегистрированы 2 176 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших с начала пандемии составило 328 тыс. человек. Число инфицированных превышает 2 тыс. человек три дня подряд. В результате осложнений, вызванных инфекцией, за сутки умерли 10 человек, общее число смертей достигло 2 554.

С момента начала вакцинации первой дозой вакцин привиты 39,9 млн человек (76,9% населения), 29,2 млн граждан (56,4% населения) вакцинированы полностью.