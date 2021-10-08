Уровень мелкодисперсных частиц в воздухе КНР за 2015-2020 годы снизился на 28,3%

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Уровень содержания в воздухе крайне вредных для здоровья мелких твердых частиц (PM2.5) в Китае за 2015-2020 годы снизился на 28,3%, составив в среднем по стране 33 мкг/куб. м. Об этом говорится в докладе о биоразнообразии, опубликованном в пятницу Госсоветом КНР.

"Уровень содержания мелкодисперсных частиц (PM2.5) в атмосфере Китая составил в среднем 33 мкг/куб. м - на 28,3% ниже, чем в 2015 году, - говорится в нем. - Доля дней с оптимальным качеством воздуха за пять лет увеличилась на 5,8 процентного пункта".

Как подчеркивается в документе, китайское правительство продолжит решительно бороться за экологию, в том числе за чистоту земельных и водных ресурсов. "От повышения качества окружающей среды зависит улучшение условий для жизнедеятельности живых организмов", - отмечается в нем.

Китайское правительство регулярно публикует доклады о ключевых социально-экономических проблемах в стране и за рубежом. Эти официальные документы - так называемые синие и белые книги - позволяют общественности получить более четкое представление о специфике и приоритетах развития КНР.