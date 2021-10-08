Сельские музеи Алтайского края получат свыше 60 млн рублей на техническое переоснащение

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Более 60 млн рублей направят на обновление оборудования для экспозиции коллекций в сельских музеях Алтайского края в рамках нацпроекта "Культура", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Всего в Алтайском крае сейчас работает 63 музея. Оборудование для экспозиции в них нуждается в обновлении. Впервые со следующего года и до 2024 года мы на эти цели получим средства по нацпроекту "Культура". Алтайскому краю на переоснащение муниципальных музеев из федерального бюджета планируется направить более 60 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Выделенные деньги помогут муниципальным музеям сделать экспозиции более современными. "В ближайшее время будет разработан порядок распределения средств между учреждениями", - подчеркнули в пресс-службе.

В Алтайском крае насчитывается с учетом филиалов 78 музеев, из них пять краевых и 69 муниципальных.