Лига безопасного интернета попросила МВД и СК проверить песни девяти музыкантов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета обратилась в МВД и СК с просьбой проверить композиции девяти популярных среди детей и подростков исполнителей, в чьих песнях эксперты обнаружили пропаганду терроризма. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений. Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы", - сообщила Мизулина.

Композиции, которые указаны в обращении лиги, оказались в плейлистах всех нападавших. По мнению экспертов, эти песни представляют повышенную общественную опасность, поскольку оказывают деструктивное криминогенное влияние на сознание и поведение детей и подростков.

"Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что распространение подобных произведений должно быть ограничено на территории России. Мы обратились в Следственный комитет России и Министерство внутренних дел с просьбой о проведении проверки", - пояснила Мизулина.

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений (убийств двух и более лиц), подпадают под действие части 4 статьи 150, а также части 1 статьи 282 УК РФ. В указанных композициях эксперты увидели публичные призывы через интернет к осуществлению террористической деятельности, что влечет уголовную ответственность по части 2 статьи 205.2 УК РФ.