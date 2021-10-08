Расселение людей из ветхого жилья на Камчатке идет с опережением плана

ТАСС, 8 октября. Расселение граждан из аварийного и ветхого жилья на Камчатке по программе, начавшейся в 2019 году, идет с опережением плана, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Камчатский край с хорошими показателями выполняет программу по переселению жителей из аварийного жилья. По региональной программе за 2019-2021 годы нарастающим итогом расселено более 18 тыс. кв. м жилья, что составляет почти 118% от плана. Только за этот год переселено уже 300 граждан из 6,3 тыс. кв. м непригодного жилья", - цитируют в сообщении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, который провел рабочую встречу с главой региона Владимиром Солодовым.

По словам главы Минстроя России, на особом контроле находится строительство Камчатской краевой больницы и международного аэропорта. По проекту больница будет рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит 80 тыс. кв. м, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 га.

"В соответствии с поручениями Ирека Энваровича Файзуллина и благодаря поддержке генерального директора ДОМ.РФ Виталия Леонтьевича Мутко мы приступаем к разработке комплексного мастер-плана развития центра краевой столицы. <…> ДОМ.РФ, помимо этого, будет заниматься жилищным строительством, в том числе строительством арендного жилья", - обозначил Солодов.

Обсуждалась и работа по ликвидации сейсмодефицитного жилья. Накануне Камчатский край получил дополнительные средства в размере 200 млн рублей на завершение строительства пяти домов в Вилючинске на 270 квартир.

Федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" на Камчатке в 2021 году предусмотрелио благоустройство 98 территорий, работы по 76 из которых уже завершились. Будет реализовано 45 проектов по благоустройству общественных пространств и 52 - дворовых. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение комфортности общественных пространств и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды входит в задачи нацпроекта "Жилье и городская среда". Проект инициировал президент России Владимир Путин.