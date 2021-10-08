Власти ЕАО сделали постоянной компенсацию проезда в электричках для ветеранов труда

ТАСС, 8 октября. Парламент Еврейской автономной области принял закон о круглогодичной компенсации 50% стоимости проезда в электричках для ветеранов труда. Ранее эта мера поддержки была сезонной и действовала с 1 октября по 15 мая, сообщается в пятницу на сайте законодательного собрания региона.

"Принят закон ЕАО, в соответствии с которым проезд на пригородном железнодорожном транспорте будет компенсироваться ветеранам труда независимо от сезонности. Сейчас ветераны труда и активисты ветеранских организаций имеют право на 50%-ную компенсацию проезда на пригородном железнодорожном транспорте не круглогодично, а лишь с 1 октября по 15 мая. Соответственно, за проезд в летний сезон (с 16 мая по 30 сентября) компенсация не выплачивается", - говорится в сообщении.

Председатель областного парламента Роман Бойко разъяснил, что норма о периоде, за который предоставляется компенсация, из закона исключена, и с 1 января 2022 года ветераны смогут получать компенсацию без привязки к сезону. "Таким образом, мы установили еще и единый подход к назначению этой компенсации различным категориям граждан. Ведь труженики тыла изначально имели право получать ее без привязки к сезонности. Сейчас то же самое сделано и для ветеранов труда, что позволит повысить уровень их социальной защищенности", - отметил Бойко.

По данным департамента социальной защиты населения, ежегодно льготой пользуются около 700 человек. С учетом продления периода ее действия дополнительно из бюджета области понадобится около 500 тыс. рублей.