Глава штата Виктория извинился за то, что был без маски в период карантина

СИДНЕЙ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс принес извинения за то, что вышел на улицу без маски. Соответствующее заявление главы регионального правительства, обнародованное в пятницу, стало ответом на публикации местных СМИ, сфотографировавших премьера на парковке у здания парламента штата.

В заявлении Эндрюс признал, что нарушил правила и полиция штата "должным образом отреагирует на его поведение". "Если мне не выпишут штраф, я пожертвую сумму, аналогичную его размеру, благотворительной организации, поддерживающей жителей штата во время пандемии. Это был недосмотр, но такие упущения имеют значение. Все должны следовать правилам, и я сожалею, что так случилось", - указал он.

В настоящий момент штат Виктория, административным центром которого является Мельбурн, закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. За минувшие сутки здесь зафиксировали максимальный прирост числа зараженных - 1 838 и пять смертей, связанных с COVID-19. Все жители штата старше 12 лет должны надевать маску всякий раз, когда покидают свой дом. Предприятия, учреждения и ведомства переведены на удаленный режим работы, культурные и развлекательные организации закрыты, учебные заведения работают в онлайн-режиме.

Австралия сейчас переживает вторую волну пандемии коронавируса. В течение первой половины этого года все регионы страны фиксировали нулевой прирост числа инфицированных или единичные случаи в специальных изоляторах, однако с июля ситуация ухудшилась ввиду распространения дельта-штамма в двух самых густонаселенных регионах страны - штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. С января 2020 года свыше 122 тыс. человек в Австралии заразились коронавирусом, умерли 1 392, выздоровели более 95 тыс.

Вакцинация от коронавируса началась в Австралии в феврале 2021 года. Для этого используются препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna и британско-шведской AstraZeneca. По данным Минздрава, 81,5% населения страны старше 12 лет (более 16,8 млн человек) получил первый компонент вакцины, 60,2% (12,4 млн) привиты полностью.