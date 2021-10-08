Роскачество предупредило об опасности для детей азартной механики в мобильных играх

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества назвали угрозой для безопасности психики детей формирующие зависимость азартные механики в мобильных играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации в пятницу.

"Ключевая угроза безопасности психики детей и кошелькам родителей - в игры вставляют азартные механики, основанные на случайных шансах на победу, при этом еще на этапе разработки игры специально проектируются таким образом, чтобы игрок шел до финишного конца максимально долго, не видя этого финиша. <…>. Таким образом, через элемент азарта формируется механизм зависимости, особенно опасный для детской психики, покупки становятся регулярными, зачастую подталкивая даже к противоправным поступкам", - говорится в сообщении.

По данным платформы App Annie за 2020 год, более $1,2 млрд было потрачено россиянами на мобильные игры.

"Российский рынок мобильных игр на сегодня порой заставляет насторожиться. Причиной тому некоторые механики в играх, сравнимые с механиками, используемыми в казино. Некоторые игры буквально напичканы ими. Пользователи таких игр не всегда замечают, что игра постепенно тормозит прогресс игрока и вовлекает его в схему "жди или плати". Мобильные игры сейчас, по сути, слабо регулируются законодательством РФ на предмет рекламы, доступности для детей и обязательной проверки наличия реальных возможностей выиграть", - приводятся в сообщении слова менеджера проектов центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова.

В организации добавили, что в РФ у мобильных игр такого типа отсутствуют возрастные ограничения 18+, несмотря на то, что они подразумевают азартное вовлечение.

По мнению экспертов Роскачества, необходимо ввести возрастные ограничения, предупреждать о наличии элементов азартной игры, а также маркировать разнообразные "ускорители прокачки".