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Синоптики прогнозируют солнечную погоду в Москве на выходных

В столице ожидается до 13 градусов тепла
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Малооблачная, солнечная погода и тепло до 13 градусов ожидает москвичей на выходных. Об этом в пятницу сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В целом на выходные дни сохранится такая малооблачная, солнечная погода. В дневные часы около 12-13 градусов, а в ночные часы до нуля: 0-2 градуса в столице и по области заморозки до минус двух (градусов - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам синоптика, в пятницу в столице будет небольшая облачность, но без осадков.

"Температура воздуха днем 10-12 градусов, может быть, на градус выше: 11-13 (градусов - прим. ТАСС). Ветер западный, слабый - 1-6 м/с, атмосферное давление высокое - 765 и завтра понизится до 762 (миллиметров ртутного столба - прим. ТАСС)", - добавил Синенков.

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