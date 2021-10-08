Фестиваль цветов в Нальчике соберет 16-17 октября флористов Северного Кавказа и Москвы

НАЛЬЧИК, 8 октября. /Корр. ТАСС Надежда Мурзаханова/. Флористы и ландшафтные дизайнеры из регионов Северного Кавказа и Москвы соберутся на фестиваль цветов в Нальчике 16 и 17 октября. В программе - мастер-классы, создание арт-объектов и городского огорода, сообщила ТАСС директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

Проведение фестиваля в этом году было запланировано на сентябрь, но переносилось несколько раз из-за погодных условий.

"Традиционное флористическое шоу состоится 16 и 17 октября, а это значит, что у флористов, ландшафтных дизайнеров есть еще время подать заявку. В течение двух фестивальных дней будут организованы различные мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей, а участники из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Владикавказа смогут поделиться опытом со своими коллегами. Кроме того, в Нальчике появится городской огород", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль пройдет на площади Согласия в центре города. Впервые в программе фестиваля кроме привычных флористических композиций и выставочных павильонов планируется создание ландшафтными архитекторами из Москвы эксклюзивных арт-объектов, которые впоследствии будут размещены в парковой зоне Нальчика. Создать городской огород планируется в главном парке республики - Атажукинском саду. Как ожидается, создание такого общественного сада позволить сформировать сообщество, заинтересованное в совместной работе по благоустройству общественных территорий.

Кроме городского огорода будет и направление ленд-арта от московских ведущих ландшафтных дизайнеров. "Будет проект городского арт-объекта, выполненного в технике ленд-арт. Это один из элементов возможного оформления зон отдыха в городской среде. Мы соединим арт-объект и зону отдыха", - пояснила Шухостанова.

Организаторы фестиваля - мэрия и Институт развития города "Арт-зал "Платформа". Институт развития города "Платформа" создан в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.