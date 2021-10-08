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За пять лет бойцы СОБР изъяли более 630 тыс. боеприпасов

В Росгвардии сообщили, что специальные отряды быстрого реагирования изъяли около 10 тыс. единиц огнестрельного оружия и освободили 72 заложника

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 630 тыс. боеприпасов и около 10 тыс. единиц огнестрельного оружия изъяли за пять лет сотрудники СОБР, ими за это время было освобождено 72 заложника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В составе Росгвардии сотрудники СОБР приняли участие в более чем 130 тыс. мероприятий, в ходе выполнения которых задержано свыше 60 тыс. лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в том числе около 2 тыс. вооруженных, освобождено 72 заложника. Изъято около 10 тыс. единиц огнестрельного оружия, свыше 630 тыс. боеприпасов, более 5 тыс. взрывоопасных предметов, больше 16 тонн взрывчатых веществ и более 2 тонн наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 8 октября бойцы СОБР отмечают свой профессиональный праздник. С 29-летием их поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов, подчеркнув, что специальные отряды быстрого реагирования стали универсальными боевыми единицами, способными выполнить самые ответственные задачи в любой обстановке. По данным Росгвардии, за 29 лет за мужество и отвагу более 3 тыс. офицеров полицейского спецназа Росгвардии удостоены государственных наград, 38 сотрудникам СОБР присвоено звание Героя России, из них 29 - посмертно.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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