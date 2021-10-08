В Минздраве сообщили, что визит представителей ЕМА в Россию может состояться в декабре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ подготовило и направило в представительство ЕС необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида. Кроме того, сейчас идет согласование визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в РФ, который может состояться в декабре, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". "Визит может состояться уже в декабре", - добавили в Минздраве.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые необходимы для признания ковид-сертификатов.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.