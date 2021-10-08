Детенышам большой панды в зоопарке в Токио выбрали имена

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Детеныши большой панды, родившиеся в зоопарке Уэно в конце июня, получили имена. Об этом в пятницу объявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Детенышам исполнилось 103 дня, они чувствуют себя прекрасно и растут здоровыми, подвижными", - отметила губернатор. По словам Коикэ, самец получил имя Сяосяо, а самка - Рэйрэй. Имена детенышей выбирались из более чем 190 тыс. вариантов, предложенных местными жителями.

Самка большой панды Синсин, которая содержится в зоопарке Уэно, родила двух детенышей 22 июня. Для Синсин эти роды стали вторыми.

Пара больших панд - самка Синсин и самец Рири - были привезены из Китая в Японию в начале 2011 года. Синсин дважды пришлось побывать в зоне мощнейших землетрясений. В 2017 году у пары родилась самка Сянсян. В конце 2020 года ее должны были вернуть в Китай, однако ее пребывание из-за пандемии было продлено примерно на год.

Панды - редчайшие животные. В природе, в горных лесах Сычуани на юго-западе КНР, а также в провинции Шэньси (северо-запад), их осталось не более 2 тыс. особей. В неволе по всему миру содержатся примерно 600 этих животных. Хотя опыты по разведению в питомнике подобных млекопитающих приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться не удается. Изображение больших бамбуковых медведей, старательно оберегаемых в Китае, можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.