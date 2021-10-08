В Воронеже во всех городских маршрутных автобусах вышли из строя терминалы оплаты проезда

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Терминалы оплаты проезда вышли из строя во всех маршрутных автобусах в Воронеже утром в четверг. Причиной стала поломка базовой станции оператора сотовой связи, сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

Массовый сбой работы терминалов во всех автобусах города зафиксирован впервые.

"В связи с выходом из строя базовой станции сотового оператора в городских автобусах утром не работают терминалы для безналичной оплаты проезда", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы мэрии Воронежа, в будни в Воронеже на линии выходят порядка 1 200 маршрутных автобусов. В городе систему безналичной оплаты проезда запустили 1 июня 2018 года, по карте проезд стоит 21 рубль, при оплате наличными - 23 рубля.

Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы мэрии, частично удалось восстановить работу терминалов на некоторых маршрутах, но работа терминалов неустойчива. "К самим терминалам, банкам-эквайерам нет вопросов, это проблема в базовых станциях сотовых операторов, <...> у нас много сотовых операторов - МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и другие", - сказал он.

Как уточняется в сообщении пресс-службы мэрии Воронежа, в настоящее время специалисты устраняют проблему. В Воронеже проживает более 1,1 млн человек.