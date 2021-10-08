В Крыму за сутки выявили 472 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. В Крыму за прошлые сутки выявили 472 случая заражения новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных [тестов] на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 7 308 человек, 417 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии выздоровели более 70 тыс. жителей региона, умерли свыше 2,6 тыс. больных.