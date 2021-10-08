Mail.ru Group, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана запустят олимпиаду по программированию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Mail.ru Group, Московский физико-технический институт и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана запустят олимпиаду по программированию для учащихся 8-11-х классов. Отборочный этап начнется 17 октября, победители и призеры смогут поступить на профильные факультеты без экзаменов, сообщила пресс-служба компании.

"Mail.ru Group совместно с ведущими техническими вузами МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана и платформой CodeForces запускают седьмой по счету "Технокубок" - олимпиаду по программированию для учащихся 8-11-х классов, отборочный этап начнется 17 октября. Победители и призеры олимпиады смогут поступить на профильные факультеты без экзаменов", - говорится в сообщении.

Отборочные раунды стартуют 17 октября, 14 ноября и 12 декабря 2021 года, они пройдут дистанционно на крупнейшей мировой платформе для спортивного программирования Codeforces. Поучаствовать могут школьники из любого уголка России и стран СНГ. После отборочных этапов лучших участников пригласят в финал, который пройдет в марте 2022 года. Формат его проведения будет зависеть от ситуации с ковидом в РФ.

Задачи рассчитаны на учащихся 8-11-х классов, результаты олимпиады действуют в течение четырех лет. Принять участие могут и младшие школьники, которые в случае победы получат призы.

"Олимпиада по программированию для школьников "Технокубок" - один из образовательных проектов экосистемы VK, направленных на развитие российской ИТ-сферы. Победители и призеры не только получат льготы при поступлении, но и смогут познакомиться со специалистами нашей компании, а также узнать про возможности карьерного роста в ИТ для абитуриентов. За время существования "Технокубка" в нем поучаствовали тысячи школьников, и многие из них продолжают развиваться в олимпиадном программировании и даже выигрывать международные соревнования", - заявил технический руководитель образовательных проектов Mail.ru Group Дмитрий Санников, чьи слова приводятся в сообщении.