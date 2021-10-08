СМИ: число жертв эпидемии гриппа в Британии может побить рекорд 50-летней давности

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов в результате заражения населения Великобритании гриппом предстоящей зимой может достигнуть 60 тыс., поскольку иммунитет британцев к острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ) был ослаблен в результате карантинных мер, принятых властями для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на медицинские власти Соединенного Королевства.

Таким образом, как отмечает издание, в стране в течение эпидемического сезона может быть побит рекорд смертности 50-летней давности. "В прошлом году не так много людей заболели гриппом из-за коронавирусных ограничений, поэтому естественный иммунитет не так силен, как обычно. Мы будем наблюдать распространение гриппа этой зимой, оно может быть выше, чем обычно, что обернется серьезной проблемой для общественного здравоохранения", - сказал заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.

Британские медицинские власти опасаются, что смертность от гриппа в этом году может быть самой высокой со времен пандемии гонконгского гриппа (1968-1970 годы). В среднем в Великобритании в результате заражения гриппом ежегодно умирают 11 тыс. человек.

Газета The Daily Telegraph ранее со ссылкой на исследование Британской медицинской ассоциации (БМА) сообщала, что Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии испытывает нехватку кадров в преддверии осенне-зимнего сезона ОРВИ и нуждается в привлечении на работу врачей, иначе рискует не справиться с наплывом пациентов. Согласно опубликованным данным, в Англии на тысячу человек приходится три врача, в то время как средний показатель по странам Евросоюза равен четырем. Таким образом, чтобы догнать ЕС, необходимо увеличить численность медперсонала на 31%, то есть привлечь на работу 49,1 тыс. специалистов в эквиваленте полной занятости.

"С приближением сезона гриппа и еще меньшим числом персонала на этот раз совершенно неизвестно, насколько хорошо наши службы справятся, если они вообще справятся. Страшно наблюдать, как разрыв между числом врачей в Англии и странах ЕС увеличивается такими темпами", - указал на проблему председатель совета БМА Чаанд Нэгпол.