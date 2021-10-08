На Байкале в 2022 году планируют рекультивировать опасные овраги на мысе Бурхан

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Овраги на мысе Бурхан озера Байкал, представляющие опасность для передвижения туристов, планируют рекультивировать в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов.

Мыс Бурхан - одна из всемирно известных достопримечательностей озера Байкал. Находится на острове Ольхон. Из-за большого турпотока на мысе началась эрозия почвы и образовались овраги.

"По рекультивации [оврагов] пишется целая программа. В следующем году мы планируем сделать рекультивационно-укрепительные работы, чтобы дальнейшего разрушения не было. Сейчас научные сотрудники прорабатывают вопрос с археологами, потому что эта местность - памятник археологического наследия. Есть договоренность с Дорожной службой [Иркутской области], подписано соглашение о выделении нам крупных камней", - сказал собеседник агентства.

Проект рекультивации будет направлен на государственную экологическую экспертизу. Работы начнутся после получения положительного заключения. По словам Рамазанова, работы будут проводиться силами учреждения с привлечением волонтеров и спонсоров.

Также готовится проект развития мыса Бурхан как рекреационной территории. Он будет обсуждаться с жителями острова Ольхон, так как в обществе существуют разные точки зрения на развитие достопримечательности. "Одни за то, что его вообще закрыть. И нам, как природоохранному учреждению, было бы проще: поставить КПП, огородить, сделать рекультивационные работы. Другие хотят использовать его, в том числе, в рекреационной деятельности, предлагают обустроить, чтобы люди могли там без повреждения почвенного покрова ходить", - пояснил Рамазанов.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Мыс Бурхан на острове Ольхон имеет статус государственного природно-исторического памятника. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, так как расположен близко к поселку Хужир, где останавливаются путешественники.

В июле 2021 года благотворительный фонд "Подари планете жизнь" выполнил благоустройство на мысе Бурхан: там разметили тропы, установили информационные стенды, сделали смотровую площадку.