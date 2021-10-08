Fox: суд рассмотрит иск Эсме Бьянко против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии

ТАСС, 8 октября. Суд Калифорнии отказал музыканту Мэрилину Мэнсону в отклонении иска о сексуальном насилии со стороны актрисы Эсме Бьянко, снимавшейся в сериале "Игра престолов". Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на документы по данному делу.

"Судья <...> отказал Мэнсону (настоящее имя - Брайан Уорнер) в отклонении иска Бьянко на основании срока давности", - говорится в заявлении телеканала. "Последствия предполагаемых недобросовестных действий Уорнера, включая возможную угрозу безопасности, иммиграционному статусу и карьере истицы, проявлялись спустя годы после ее последнего контакта с Уорнером", - считает судья Фернандо Л. Энлле-Роша.

Мэнсону необходимо подать официальный ответ на каждое из требований, предъявленных в иске Бьянко, в течение 14 дней.

39-летняя Бьянко подала против музыканта иск в связи с насильственными действиями сексуального характера в апреле этого года, спустя три месяца после того как публично обвинила его в физическом и психологическом насилии. Предполагается, что он нанес актрисе резаные ножевые ранения и погнался за ней с топором.

Отмечается, что до Бьянко другие женщины уже подавали подобные иски против Мэнсона. В частности, в апреле одна из них обвинила его в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Также певец якобы угрожал убить женщину и подчеркивал, что это сошло бы ему с рук. В сентябре иск был отклонен, однако адвокатам женщины дали 20 дней на подачу дополнительных материалов по делу.