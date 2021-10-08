Школьники в Перми уйдут на каникулы на неделю раньше из-за роста заболеваемости ОРВИ

ПЕРМЬ, 8 октября. /ТАСС/. Каникулы в Перми начнутся на неделю раньше в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила в пятницу городская администрация.

"Как отмечают в городском департаменте образования, пермские школы выйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дату окончания каникул каждая школа будет определять самостоятельно. Возможны варианты продления каникул до 7 ноября, поскольку на первую неделю месяца выпадают два праздничных дня.

Ранее министерство образования Пермского края рекомендовало школам отправить детей отдыхать на неделю раньше срока. Принятие решения о датах начала и окончания каникул при этом осталось за муниципалитетами.

По данным регионального Роспотребнадзора, темпы заболеваемости ОРВИ в регионе сопоставимы с февральскими показателями. Так, в сентябре фиксировалось около 30 тыс. случаев заболевания в неделю, что в несколько раз выше, чем в предыдущие годы.