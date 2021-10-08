В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан вводится в Саратовской области с 11 октября, сообщает правительство региона.

"По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг с 11 октября", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, и др. Обязательная вакцинация не коснется тех жителей, у кого имеется медицинский отвод.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября, рост продолжается практически ежедневно. В связи с этим в области вводят ограничения по коронавирусу, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях.

"Сегодня в регионе крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ. В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу. В больших трудовых коллективах, где высокая контактность, это станет эффективной защитой от инфекции", - приводятся в сообщении слова главы региона Валерия Радаева.