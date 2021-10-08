В Хакасии предложили ввести QR-коды для посещения бассейнов, кинотеатров и фитнес-клубов

ТАСС, 8 октября. Власти Хакасии рассматривают вопрос о обязательном предъявлении сертификатов о вакцинации либо справок, что человек недавно переболел коронавирусом, для посещений бассейнов, фитнес-клубов, кинотеатров и учреждений культуры. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении республиканского правительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.

По данным регионального Минздрава, прививку от коронавируса сделали более 178 тысяч человек, завершили вакцинацию более 155 тысяч человек. До достижения планки в 80% коллективного иммунитета осталось привить 144 тысячи граждан.

"В 102-е постановление правительства Хакасии о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил по согласованию с Роспотребнадзором предполагается внести изменение. Оно предписывает вход в учреждения культуры и спорта, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел коронавирусом менее шести месяцев назад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства республики сообщили ТАСС, что пока изменения в постановление правительства не внесены.

Кроме того, работодателям рекомендовано давать отгулы до и после вакцинации сотрудникам, сделавшим прививку до 1 ноября. Также планируется, что лицам старше 60 лет, привившимся с 11 октября до 1 ноября, будут выплачивать по 500 рублей.

По информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике зафиксировано 39,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35,1 тыс. пациентов выздоровели, более тысячи умерли.