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В Хакасии предложили ввести QR-коды для посещения бассейнов, кинотеатров и фитнес-клубов

Как уточнили в пресс-службе правительства республики, изменения в постановление правительства пока не внесены

ТАСС, 8 октября. Власти Хакасии рассматривают вопрос о обязательном предъявлении сертификатов о вакцинации либо справок, что человек недавно переболел коронавирусом, для посещений бассейнов, фитнес-клубов, кинотеатров и учреждений культуры. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении республиканского правительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.

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По данным регионального Минздрава, прививку от коронавируса сделали более 178 тысяч человек, завершили вакцинацию более 155 тысяч человек. До достижения планки в 80% коллективного иммунитета осталось привить 144 тысячи граждан.

"В 102-е постановление правительства Хакасии о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил по согласованию с Роспотребнадзором предполагается внести изменение. Оно предписывает вход в учреждения культуры и спорта, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел коронавирусом менее шести месяцев назад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства республики сообщили ТАСС, что пока изменения в постановление правительства не внесены.

Кроме того, работодателям рекомендовано давать отгулы до и после вакцинации сотрудникам, сделавшим прививку до 1 ноября. Также планируется, что лицам старше 60 лет, привившимся с 11 октября до 1 ноября, будут выплачивать по 500 рублей.

По информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике зафиксировано 39,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35,1 тыс. пациентов выздоровели, более тысячи умерли.

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РоссияХакасияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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