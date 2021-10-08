До 85% выпускников колледжей трудоустроят в рамках программы "Профессионалитет"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 85% выпускников колледжей планируют трудоустроить к 2030 году в рамках программы "Профессионалитет", следует из материалов, опубликованных в Telegram-канале правительства в пятницу.

"К 2030 году до 85% выпускников колледжей трудоустроены [на 2021 год - 62,3%]", - говорится в материалах. Также планируется поставить в техникумы современное оборудование и материалы.

Отмечается, что к 2024 году 600 тыс. студентов колледжей будут обучаться на образовательных программах, ориентированных на практику, 49 тыс. педагогов пройдут обучение актуальным производственным навыкам под запросы работодателей. Сегодня такое обучение прошли 22,9 тыс. педагогов.

Кроме того, к 2024 году в стране предполагается создать 210 кластеров, которые объединят колледжи и предприятия по отраслевому принципу.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября 2022 года.