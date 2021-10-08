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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,04

Показатель по-прежнему превышает единицу в семи из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на отметке 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель по-прежнему превышает единицу в семи из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. В Свердловской области он составил ровно 1, в Московской опустился до 0,99 (это минимум почти за две недели), а в Санкт-Петербурге увеличился до 0,95.

В Иркутской области индикатор равен 1,01, в Воронежской и Ростовской областях - 1,02, в Москве и Самарской области - 1,04, в Нижегородской - 1,05, в Красноярском крае - 1,08.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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