В Совфеде ожидают, что ВОЗ зарегистрирует вакцину "Спутник V" до конца 2021 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения может до конца 2021 года зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Я ожидаю, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" до конца этого года, так как там остался лишь ряд административных процедур для регистрации вакцины. Что касается Европейского агентства лекарственных средств, то здесь, по моему мнению, затягивается процесс из-за экономических и политических причин", - пояснил ТАСС сенатор.

Он добавил, что у российской стороны нет никаких причин со своей стороны затягивать процесс регистрации вакцины "Спутник V". Сенатор также отметил, что, в частности, американские вакцины Pfizer и Moderna зарегистрировали в Евросоюзе в течение 1-2 месяцев.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые необходимы для признания ковид-сертификатов.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.