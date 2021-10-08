В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 61 летальный случай в Санкт-Петербурге, 46 - в Свердловской области, 34 - в Нижегородской области, 33 - в Ставропольском крае, 31 - в Краснодарском крае.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 27 246, до 7 717 356. В стране выявляют более 27 тыс. заболевших второй день подряд. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35%.

В частности, за сутки был выявлен 2 501 случай в Санкт-Петербурге, 1 490 - в Московской области, 657 - в Самарской области, 629 - в Нижегородской области, 615 - в Республике Башкортостан.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 683 075, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 566, до 6 819 796. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 022 пациента в Санкт-Петербурге, 1 276 - в Московской области, 608 - в Республике Башкортостан, 486 - в Свердловской области, 452 - в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 595 против 5 404 днем ранее, до 1 668 064. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,28%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 69 днем ранее. Всего в городе умерли 29 525 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 288, до 1 507 468. В столице, по данным штаба, продолжает лечение 131 071 человек.