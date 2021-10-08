Косачев: политизация и недобросовестная конкуренция мешают признанию "Спутника V" в ЕС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Признанию российской вакцины "Спутник V" Евросоюзом мешают не только бюрократические проволочки, но и политическое давление европейских чиновников и недобросовестная конкуренция. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Помимо чисто бюрократических проволочек, которые именно в этой конкретной ситуации считаю просто аморальными, есть еще два фактора, которые, подозреваю, и приводят к "итальянской забастовке" еврочиновников. Во-первых, политическое давление", - написал сенатор на своей странице в Facebook. В качестве примера он привел недавний призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к странам Евросоюза не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что "Спутник V", вероятно, не будет признан в ЕС".

"Во-вторых, откровенно недобросовестная конкуренция", - продолжил Косачев. Он процитировал члена Бундестага Вальдемара Гердта, который полагает, что у фармкомпаний своя гонка вооружений, где работает принцип "задержим этого, чтобы продвинуть своего".

Сенатор считает несостоятельными предъявляемые в адрес России претензии о том, что российская сторона якобы не представила необходимый пакет документов. Он напомнил, что РФПИ подал заявку о регистрации "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств в январе 2021 года, в июле ЕС направил российской стороне требования, необходимые для признания эквивалентности сертификатов, Минздрав уже передал полный пакет запрошенных европейской стороной документов через представительство Евросоюза.

"При этом все понимают, что вопросов к самим российским вакцинам и к их эффективности нет ни у экспертов, ни у населения. Еще весной в Россию из Европы были организованы массовые прививочные туры, "Спутником V" вполне официально привиты более миллиона жителей Венгрии, а в начале месяца Еврокомиссия признала прививочные сертификаты Сан-Марино, большинство жителей которого привились тем же "Спутником V". Но это не означает признания "Спутника V" в ЕС, подчеркивают еврочиновники", - указал вице-спикер Совфеда. Он подчеркнул, что от таких политических игр страдают люди. "Понятно, что каждый день непризнания на Западе наших вакцин - это большие прибыли для кого-то. Но пора уже и меру знать", - заявил парламентарий.

Позиция ЕС

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые необходимы для признания ковид-сертификатов.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.