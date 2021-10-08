Парламент Дагестана актуализирует закон о землях отгонного животноводства

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Корректировка республиканского закона о землях отгонного животноводства в Дагестане станет одним из первых шагов в работе Народного собрания (парламента) республики седьмого созыва, сформированного по итогам прошедших выборов. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя парламента Камил Давдиев.

"У нас есть населенные пункты, которые находятся на этих землях, и у которых нет статуса. <...> Есть определенные проблемы инфраструктурного характера, на этих землях мы не можем создавать какие-то объекты инфраструктуры. Поэтому в первоочередном порядке, наверное, рассмотрим этот закон", - сказал Давдиев, добавив, что сегодня проблема земель отгонного животноводства затрагивает интересы тысяч жителей республики.

По данным правительства Дагестана, земли, предназначенные для выпаса крупного и мелкого рогатого скота (земли отгонного животноводства), занимают порядка 1,5 млн га, из которых 365 тыс. га - площадь летних пастбищ, расположенных на равнине. Из-за стихийной застройки на части этой территории образовались поселения, которые в настоящее время не имеют статуса населенного пункта или муниципального образования. Проблема актуальна для Ногайского, Бабаюртовского, Тарумовского, Карабудахкентского и ряда других районов Дагестана.

В июле Конституционный суд республики принял постановление, в котором указал на противоречие действующего правового регулирования на землях отгонного животноводства Конституции Республики Дагестан и федеральному законодательству.

"Граждане, проживающие в таких населенных пунктах, лишены возможности реализации конституционных прав, не могут зарегистрировать право собственности на жилые строения, получить медицинские и образовательные услуги, возникают проблемы социального обеспечения, проблемы с газоснабжением, водоснабжением, нет нормальных дорог, учреждений социально-культурно-бытового назначения и т. д.", - отмечается в постановлении.

Как отметил Давдиев, Народное собрание Дагестана также планирует провести мониторинг всей республикой законодательной базы на предмет ее соответствия федеральному законодательству.

О парламенте Дагестана

На первой сессии парламента Дагестана седьмого созыва врио главы региона Сергей Меликов отметил, что новому составу депутатов предстоит привести законодательную базу республики в соответствии с современными запросами. По его словам, ряд законов в Дагестане не корректировался с 1993 года.

Выборы в Народное собрание Дагестана седьмого созыва прошли 17-19 сентября одновременно с выборами в Госдуму. По итогам голосования в парламент прошли три партии - "Единая Россия", получившая 69 депутатских мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11 мандатов и КПРФ - 10 мандатов. В Народном собрании Дагестана нового созыва сформированы три партийные фракции.