СК поддерживает проект закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет поддерживает законодательную инициативу о назначении пожизненного заключения для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, так как принятие такого закона будет способствовать предупреждению таких преступлений. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Широко обсуждаемая законодательная инициатива о возможности назначения пожизненного лишения свободы лицам, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в случае повторного совершения ими изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних представляется актуальной. Принятие такого закона будет способствовать и реализации превентивной (предупредительной) функции уголовного права", - сказала она.

Петренко отметила, что усиление ответственности для защиты несовершеннолетних представляется логичным и справедливым. В СК считают, что пенитенциарная система направлена на исправление осужденных, и в большинстве случаев этого удается достичь, однако есть и исключения. Так, по ее словам, ежегодно выносится порядка 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности детей и подростков. Например, в Тверской области суд рассматривает уголовное дело в отношении 46-летнего обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В 2006 году он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений в отношении своей дочери.

"При этом в общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в текущем году в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия. Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным. По сути, для них не имеет значения, достиг ли ребенок 14 лет или он незначительно старше", - отметила Петренко. "В связи с этим Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", - заключила она.

О законопроекте

Депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в сентябре внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Парламентарии предлагают распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".