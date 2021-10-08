Глава Татарстана призвал внедрить стандарты антитеррористической защиты в школах

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Внедрение стандартов антитеррористической защиты необходимо проработать, учитывая трагические случаи в Казани и Перми. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Госсовету республики в пятницу.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого. Нами уже принято решение о выделении дополнительных средств на обеспечение физической охраны. Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защиты", - сказал Минниханов.

По его словам, случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб.

"Необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей и школьников. Более активно заниматься профилактикой подростковой преступности. А это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов", - сказал Минниханов.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

20 сентября в Перми студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. Шесть человек погибли, 47 считаются пострадавшими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).