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Глава Татарстана призвал внедрить стандарты антитеррористической защиты в школах

Рустам Минниханов также заявил о необходимости укрепления работы психологических служб

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Внедрение стандартов антитеррористической защиты необходимо проработать, учитывая трагические случаи в Казани и Перми. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Госсовету республики в пятницу.

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"Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого. Нами уже принято решение о выделении дополнительных средств на обеспечение физической охраны. Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защиты", - сказал Минниханов.

По его словам, случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб.

"Необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей и школьников. Более активно заниматься профилактикой подростковой преступности. А это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов", - сказал Минниханов.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

20 сентября в Перми студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. Шесть человек погибли, 47 считаются пострадавшими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияСтрельба в школе в КазаниСтрельба в Пермском государственном университете
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