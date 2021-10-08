Песков поздравил Муратова с Нобелевской премией мира, отметив его приверженность идеалам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Удостоенный Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов талантлив, смел, привержен своим идеалам, Кремль поздравляет его с наградой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обнародованное в пятницу решение Норвежского нобелевского комитета.

Кому и за что вручали Нобелевскую премию мира

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравить Муратова с этой премией, представитель Кремля сказал: "Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени".

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы и снова занял этот пост в 2019 году. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.