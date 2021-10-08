Кремль надеется на скорое решение о взаимном признании ковид-сертификатов между РФ и ЕС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Кремль ожидает, что результат переговоров РФ с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от ковида появится уже скоро. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что идут контакты. Были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма. Работа ведется в конструктивном ключе, поэтому мы надеемся, что уже скоро будет результат. Это главное", - акцентировал внимание представитель Кремля.

По его словам, Москва считает эти переговоры очень важными. "Мы считаем, что взаимное признание акта вакцинации, факта вакцинации чрезвычайно важно, и оно должно быть формализовано", - сказал Песков. "Это необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры и препоны на пути передвижения" граждан, пояснил он.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что ведомство подготовило и направило в представительство ЕС необходимые документы для взаимного признания ковид-сертификатов. Кроме того, сейчас идет согласование визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в РФ, который может состояться в декабре, сообщили в министерстве.