Песков рассказал, как Путин провел день рождения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в четверг отметил свое 69-летие, провел почти весь праздник "с телефонной трубкой в руке", общаясь с мировыми лидерами. Вечером, в личное время, его поздравляли близкие, рассказал в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во многом - с телефонной трубкой в руке и с обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы, наверное, могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах", - ответил представитель Кремля на вопрос о том, как Путин провел праздничный день.

Он пояснил, что в беседах с лидерами звучали поздравления, но "большая часть времени была потрачена все-таки на рабочие вопросы". В рабочем режиме прошло и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, "хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно", добавил Песков.

"А что касается вечера - это личное пространство президента. Конечно же, его поздравляли родные и близкие", - подытожил пресс-секретарь главы государства. Отвечая на соответствующий вопрос, он добавил, что сам глава государства никак не комментировал прошедший праздник.

Пескову также напомнили о звучавшей ранее просьбе передать Путину поздравления от журналистов пула. "Все передано, конечно", - заверил он в ответ.

По словам представителя Кремля, Путин "высоко ценит работу кремлевского пула на протяжении многих лет". "К сожалению, сейчас условия пандемии изменили до неузнаваемости режим нашей работы. Но все равно мы все надеемся на то, что когда-то это закончится, и мы вернемся к нашим обычным, переполненным мероприятиями, сумасшедшим по географии будням", - добавил пресс-секретарь президента.