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Пандемия COVID-19

Президент Кипра получил бустерную дозу прививки от коронавируса

Никос Анастасиадис был привит первой и второй дозами вакцины Pfizer - BioNTech в декабре 2020 и январе 2021 года

НИКОСИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис привился в пятницу бустерной дозой вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Сегодня я получил третью, укрепляющую дозу вакцины. Если мы вакцинированы, то защищаем себя и других", - написал глава островного государства.

Анастасиадис, которому 27 сентября исполнилось 75 лет, был привит первой и второй дозами вакцины Pfizer - BioNTech в декабре прошлого и январе нынешнего года.

Президент в пятницу сделал прививку в центре вакцинации на территории государственной ярмарки в Никосии. Там он пообщался с прохожими и журналистами и призвал всех, кто еще не вакцинировался, обязательно сделать прививку, а тех, кто в силу возраста обладает правом на получение бустерной дозы, - воспользоваться такой возможностью. Глава государства также выразил удовлетворение высоким уровнем вакцинации населения на острове, что, по его словам, способствует улучшению эпидемической обстановки.

С 8 октября бустерные прививки на греческом юге Кипра доступны жителям в возрасте от 70 лет и старше. К настоящему моменту третьим компонентом вакцины на острове привились порядка 19 тыс. человек.

Теги
КипрАнастасиадис, НикосПандемия COVID-19
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