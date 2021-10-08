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Нобелевская премия
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Муратов заявил, что Премия мира не его заслуга, а погибших за свободу слова коллег

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" за "усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира - заслуга газеты и коллег, погибших за свободу слова.

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"Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст. Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это "Новая газета". Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов. <...> Я так думаю. Правда. Это для них", - сказал Муратов ТАСС.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы и снова занял этот пост в 2019 году. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.

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