В Воронежской области введут систему пропуска по QR-кодам в ряд учреждений

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области введут в регионе использование QR-кодов для посещения ряда учреждений, в том числе спортклубов, кинотеатров, бассейнов, гостиниц, санаториев, предприятий общественного питания. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Воронежской области.

"Установить, что с 11 октября 2021 года не допускается посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) без предъявления QR-кодов на электронном или бумажном носителе, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (СОVID- 19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), <…> спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов; зоопарков и океанариумов, музеев, музеев-заповедников", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, пропуск по QR-кодам также будет проводиться в дворцово-парковых комплексах, музеях, кинотеатрах, театрально-концертных организациях, цирках, санаториях, гостиницах, базах отдыха, организациях общественного питания, за исключением столовых в трудовых коллективах, в том числе детских, если нет доступа других посетителей. В торгово-развлекательные центры запрещено пускать детей и подростков без родителей или законных представителей.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 138 069 случаев ковида, в том числе 609 - за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 113 168 человек, 6 002 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.