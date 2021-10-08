Кабмин выделит почти 1,4 млрд рублей на инфекционный корпус больницы в Курске

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит почти 1,4 млрд рублей на строительство нового инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы и оснащение его оборудованием. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в ходе рабочей поездки в Курск в пятницу посетил строительную площадку инфекционного корпуса больницы.

Главу кабмина сопровождали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Знаю, нужны средства, сразу хочу вам сказать, есть хорошие новости, - сказал Мишустин в ходе посещения стройки. - У нас 1 млрд 380 млн рублей, которые необходимы были из федерального бюджета, будут выделены, соответствующее распоряжение уже подписано".

Премьер подчеркнул, что главное - соблюдать сроки строительства. "Я знаю, что два раза уже перекладывали сроки", - отметил Мишустин.

"Строители закончат свою часть до 15 ноября. Если деньги поступят на следующей неделе, до 20 декабря оборудование даже самое тяжелое будет установлено", - ответил Старовойт. "Считайте, что они уже поступили", - заверил премьер. Он попросил Мурашко держать этот вопрос на личном контроле.

Строительство инфекционного корпуса Курской областной больницы, рассчитанного более чем на 230 коек, началось в январе нынешнего года.