План по вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае выполнен более чем на 50%

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Два компонента вакцины от коронавируса получили 53% жителей Краснодарского края, где всего планируется привить более 3 млн человек. Об этом в ходе брифинга сообщила ведущий специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Виолетта Троеглазова.

"На сегодняшний день у нас первым компонентом вакцины привиты уже 57% от запланированных лиц. Вторым компонентом вакцины привиты 53% от запланированных лиц. Таким образом, охват вакцинацией от коронавирусной инфекции на сегодняшний день в крае составил 53% от числа запланированных лиц", - сказала представитель Роспотребнадзора.

Вакцинировать от коронавируса в Краснодарском крае планируется 3 млн человек - 80% населения, напомнила Троеглазова. На данный момент в регион поступило более 2 млн доз вакцины, работают 332 пункта вакцинации, а также 99 выездных бригад.

По последним данным федерального оперативного штаба, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 75 459, выздоровели после заражения 54 942 человека, умерли 6 447.