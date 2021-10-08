Более 130 музеев Северо-Запада стали участниками единой программы для путешественников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Более 130 федеральных, региональных и частных музеев в 11 регионах Северо-Запада России объединились в единую программу "Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Участники проекта будут направлять своим гостям и потенциальным посетителям информацию о выставках, анонсы событий и приглашения на мероприятия, а за посещение объектов путешественникам будут начисляться бонусные баллы, которые можно будет обменять на призы в туристско-информационных центрах и самих музеях.

"Более 130 музеев присоединились к единой программе "Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья" в рамках проекта путешествий по культурно-историческим маршрутам Северо-Запада, - рассказали в комитете. - [В Санкт-Петербурге] к "Музейному инфоцентру" присоединились Исаакиевский собор, Русский музей, музеи-заповедники Царское село, Петергоф, Гатчина, Музей истории религии Санкт-Петербурга, а также малые музеи, которые становятся новыми привлекательными точками притяжения для туристов".

С октября 2021 года за посещение музеев-участников проекта можно получить бонусные баллы по действующей программе лояльности "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club". Накопленные баллы обмениваются на ценные призы в туристско-информационных центрах 11 регионов и в самих музеях - это тематические путеводители, наборы открыток, сертификаты на посещение экспозиций и мастер-классов со скидками, индивидуальные экскурсии и семейные абонементы. Кроме того, в рамках проекта планируется проведение конкурса на лучший отзыв о музеях Северо-Запада: наиболее интересные будут включены в создаваемый электронный каталог. Музеи, которые присоединяются к программе, снабжаются специальными печатными материалами с логотипом проекта.

"Задача проекта "Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья России" - формировать интерес к музеям, благодаря которым путешествие становится интересным и увлекательным. Гости приезжают в Санкт Петербург и едут дальше - в Выборг или Старую Ладогу, Тихвин Новгород, Псков, Петрозаводск. <…> Мы формируем новые сценарии для путешествий. Это выгодно и городу на Неве, и нашим соседям", - привели в пресс-службе слова председателя комитета Сергея Корнеева.

Программа, направленная на объединение в единую сеть туристско-информационных центров и участников рынка, реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму, аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, правительства Санкт-Петербурга.