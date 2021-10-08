В полиции Москвы пообещали заступившемуся за девушку пассажиру экскурсию по подземке

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начальник УВД на Московском метрополитене столичного ГУ МВД Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро и был жестоко избит тремя мужчинами. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и пообещал незабываемую ночную экскурсию по столичной подземке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вы совершили настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров", - сказал он.

Сибанов спросил о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок.

Начальник полиции метро Москвы подарил Ковалеву книгу, посвященную истории столичного метро. "Как вы выздоровеете, обещаю вам <…> ночную экскурсию в московском метро. Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие. Посмотрите на метро с другой стороны, <…> вам понравится. Мы поедем с вами в вагоне в составе, который первым был в 35-м году запущен", - сказал Сибанов на видео, опубликованном пресс-службой московского главка МВД.

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое приезжих с Северного Кавказа избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и просит передать ему из полиции возбужденное ранее дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован. Все фигуранты дела арестованы.