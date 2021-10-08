Эксперт: когнитивные нарушения встречаются у каждого второго человека старше 85 лет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Проявления когнитивных нарушений в различной степени тяжести встречаются у каждого второго пожилого человека старше 85 лет, сообщила в пятницу на пресс-конференции директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"После 85 лет фактически у каждого второго мы видим те или иные проявления когнитивных нарушений. Необязательно тяжелые, это могут быть легкие нарушения, но у каждого второго после 85 лет [они встречаются]. К этому надо относиться как к заболеванию, и надо этих пациентов обследовать, лечить, ухаживать, помогать", - сказала она, добавив, что очень часто в этом возрасте встречается болезнь Альцгеймера.

Ткачева пояснила, что, чтобы понять, что у близкого человека существует когнитивное расстройство, нужно обращать внимание на его поведение, в частности, если человек стал забывать, что сделал, забывает последовательность действий, теряется в местности, неряшливо одевается, не заинтересован в общении и не замечает людей. "Нам нужно как можно раньше диагностировать эти случаи. Чем раньше мы увидим, действительно, какие-то проблемы, связанные с когнитивной функцией, с мыслительной функцией, с логикой, с памятью пожилого человека, тем более эффективна будет наша помощь", - заключила она.