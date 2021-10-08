Более 8 млрд рублей направят на строительство детской областной больницы в Курске

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Более 8 млрд руб. направят на строительство детской областной клинической больницы в Курске, сообщил замгубернатора региона Андрей Белостоцкий, представляя проект министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Перед началом проектирования учреждения власти Курской области отмечали, что на возведение детской областной клинической больницы в Курске потребуется около 6 млрд руб. Существующее здание лечебного учреждения перегружено на 70% и не соответствует нормам.

"Мы скорректировали бюджет, согласовали проект с профильным департаментом министерства здравоохранения. Это будет 320 коек и встроенный диагностический центр, 1,5 млрд руб. мы убрали. Общая стоимость [детской областной больницы] более 8 млрд получается. Насколько я знаю, планируют выделить [из федерального бюджета] 6,8 млрд рублей", - сказал Белостоцкий.

По проекту больница включает детский консультативно-диагностический центр, три корпуса с палатами, операционными, приемными отделениями. Общая площадь всех корпусов больницы - свыше 64,5 тыс. кв. м.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сопровождает в пятницу в рабочей поездке в Курскую область премьер-министра РФ Михаила Мишустина.