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Мишустин пообещал дать поручение разобраться с проблемами со связью в Курской области

Премьер-министр подчеркнул, что связь должна работать устойчиво

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен поручить главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву решить проблемы с работой сотовой связи в Курской области, в том числе в приграничных с Украиной районах.

В пятницу во время беседы с работниками Курской областной клинической больницы главе кабмина рассказали о проблеме со связью, которая возникает при контактах учреждения со службой скорой помощи.

Один из участников встречи рассказал, что, в частности, в региональный сосудистый центр госпитализируются все пациенты с инсультами и инфарктами, но для эффективного взаимодействия со скорой и районными больницами необходима качественная сотовая связь, посредством которой передаются данные о пациенте.

"Однако зоны покрытия сотовой связи неэффективны для этой передачи, особенно это чувствуется в приграничных шести районах", - рассказал участник встречи, отметив, что речь идет о районах, граничащих с Украиной. Схожие сложности испытывают и местные жители, которые зачастую просто не могут вызвать скорую помощь.

Обратив внимание на то, что этот вопрос правительством в данный момент решается, участники беседы попросили премьера ускорить его рассмотрение.

"Немедленно дам соответствующее поручение министру "цифры" Максуту Шадаеву, - заверил Мишустин. - Все необходимые действия должны быть сделаны, чтобы обеспечить связью. Это просто вопрос строительства вышек". Премьер подчеркнул, что связь должна работать устойчиво.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурская областьШадаев, Максут Игоревич
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