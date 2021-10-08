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Нобелевская премия

Муратов направит часть денежной составляющей Нобелевской премии в фонд "Круг добра"

Фонд помогает детям с тяжелыми и редкими заболеваниями
Дмитрий Муратов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Дмитрий Муратов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов переведет часть денежной составляющей Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра". Об этом сообщает в пятницу "Новая газета" в Twitter.

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"Муратов переведет часть Нобелевской премии (около $1,14 млн) в фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Норвежский нобелевский комитет в пятницу присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.

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