В ООН считают присуждение Нобелевской премии мира Муратову и Рессе признанием роли прессы

ЖЕНЕВА, 8 октября. /ТАСС/. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани приветствовала присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. На брифинге в Женеве в пятницу она расценила решение Норвежского нобелевского комитета как признание важной роли журналистов, помогающих услышать "голоса жертв" в мире.

"Это признание важности работы журналистов в наиболее трудных обстоятельствах", - сказала Шамдасани.

"На протяжении [нескольких] лет мы видели усиление нападок на журналистов, даже во время ковидного локдауна, - отметила официальный представитель УВКПЧ. - Чрезвычайные меры использовались в качестве инструмента, чтобы помешать журналистам выполнять свою работу". Шамдасани поздравила в связи с решением нобелевского комитета "всех журналистов, которые выполняют свою работу", помогая услышать "голоса жертв повсеместно".

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Лауреатов назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".