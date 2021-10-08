Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом в пятницу заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", - сказал он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

Мурашко сообщил, что под наблюдением медиков в РФ находятся более 1,038 млн пациентов с ковидом.

"Сегодня под наблюдением медицинских работников находятся более 1,038 млн пациентов. Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения. <...> В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов в среднем, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией, это колоссальный объем и колоссальная нагрузка", - сказал он.

Как отметил министр, в стране разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

Углубленная диспансеризация

Мурашко заявил, что все, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, должны пройти углубленную диспансеризацию для выявления и устранения последствий заболевания.

"Что говорят участковые терапевты, что говорят врачи, которые осуществляют диспансеризацию населения, - во-первых, всем пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой степени тяжести или имеющим даже при легком заболевании какие-то жалобы, просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию", - сказал он.

Мурашко также добавил, что после перенесенного ковида выявляется множество разноплановых патологий, поэтому крайне важно воспользоваться возможностью и пройти диспансеризацию. "Сегодня есть такая возможность спокойно обратиться, получить первичную консультацию, если необходимо, проводится углубленный скрининг, дообследование, если нужна госпитализация, или просто получить рекомендации врача", - заключил он.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и подбора дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах РФ с 1 июля. 30 сентября Мурашко сообщал, что темпы прохождения углубленной диспансеризации в России, в том числе среди тех, кто переболел COVID-19, за последнюю неделю выросли на 35%.