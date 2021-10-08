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Мишустин назвал вакцинацию единственным путем избежания никому не нравящихся ограничений

Важно, чтобы это понимали все жители страны, отметил премьер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный врач Курской областной клинической больницы Михаил Лукашов и губернатор Курской области Роман Старовойт Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный врач Курской областной клинической больницы Михаил Лукашов и губернатор Курской области Роман Старовойт
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Вакцинация является главным способом защиты от коронавируса, другого пути нет. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в ходе рабочей поездки в Курскую область.

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"Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация", - сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. "Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части", - отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. "А что хорошего?" - переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. "Плохо", - подчеркнул премьер.

"Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса - это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно", - указал Мишустин.

Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.

Глава Минздрава также рассказал о 26-летнем пациенте, которого осмотрел в кардиологическом отделении курской больницы перед своей встречей с премьером. По словам министра, молодой человек находится в очень тяжелом состоянии, несмотря на молодой возраст. "Непривитый?" - уточнил Мишустин. "Непривитый", - подтвердил Мурашко. Премьер пожелал пациенту здоровья.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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