Мишустин назвал вакцинацию единственным путем избежания никому не нравящихся ограничений

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Вакцинация является главным способом защиты от коронавируса, другого пути нет. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в ходе рабочей поездки в Курскую область.

"Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация", - сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. "Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части", - отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. "А что хорошего?" - переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. "Плохо", - подчеркнул премьер.

"Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса - это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно", - указал Мишустин.

Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.

Глава Минздрава также рассказал о 26-летнем пациенте, которого осмотрел в кардиологическом отделении курской больницы перед своей встречей с премьером. По словам министра, молодой человек находится в очень тяжелом состоянии, несмотря на молодой возраст. "Непривитый?" - уточнил Мишустин. "Непривитый", - подтвердил Мурашко. Премьер пожелал пациенту здоровья.