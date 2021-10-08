Мишустин пообещал помочь курской больнице с оснащением современным оборудованием

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу и пообещал оказать содействие в приобретении для этого учреждения современного высокотехнологичного оборудования.

В штате больницы более 2 тыс. сотрудников, из них 88% - медицинские работники. Укомплектованность врачами составляет 96%, а средним медперсоналом - 95%.

Председатель правительства осмотрел в медучреждении операционный блок отделения сосудистой хирургии, где установлены новые ангиографы, позволяющие проводить в три раза больше операций, чем ранее. Затем ему рассказали о работе операционного блока отделения урологии, который нуждается как в ремонте, так и в новом оборудовании. По словам представителей больницы, в Курской области по распространенности одно из первых мест занимают именно мочекаменные болезни, в связи с чем необходимость обеспечения высокотехнологичным оборудованием особенно актуальна.

В ходе общения с медработниками премьера попросили оказать содействие в приобретении необходимой техники, в том числе аппарата радиочастотной абляции, помогающего пациентам с аритмией, и аппарата дистанционной литотрипсии, который позволяет дробить камни при мочекаменной болезни.

"Что касается вопросов обеспечения самыми современными технологиями, вы абсолютно правы. Раз уж мы сюда приехали, мы поможем", - заверил Мишустин, отметив, что даст все соответствующие поручения.